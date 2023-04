Lei para compensar destruição do habitat do coala pode render 84 mil milhões de euros por ano

O governo da Austrália quer criar um mercado para preservar os habitats de coalas, emas e outra fauna nativa - um esforço que poderia valer 137 mil milhões dólares australianos (84,2 mil milhões de euros) anualmente.

Ao abrigo da lei do mercado de reparação da natureza introduzida no parlamento esta semana, as empresas que destroem o habitat da fauna selvagem poderão potencialmente compensar o seu impacto ambiental através da compra de um crédito para a conservação de terras noutros locais.

Estes tipos de créditos de "biodiversidade" seriam concedidos a projectos de conservação que podem provar melhorias mensuráveis para o ambiente, com gestores de terras de agricultores a comunidades indígenas que poderão então vender esses créditos.

"O conceito de reparação da natureza, e recompensar as pessoas, é muito bom", disse Martijn Wilder, CEO do Pollination Group, uma empresa de consultoria em finanças climáticas com sede na Austrália, mas "há muitas incertezas que ainda precisam de ser resolvidas, incluindo a forma como se criam os créditos, e quem irá realmente comprar os créditos".

Um esforço semelhante mas em menor escala no estado de Nova Gales do Sul foi largamente ineficaz no cumprimento dos seus objectivos ambientais, informou o auditor geral do estado no ano passado, citando problemas adicionais de integridade e transparência. Nesse mercado, um crédito para o habitat do coala custa 399 dólares australianos (245 euros), e um crédito para a ema vai para 4000 dólares australianos (2400 euros).

Um grande plano de uma ema australiana GettyImages Fotogaleria Um grande plano de uma ema australiana GettyImages

Mercado da biodiversidade

Um mercado nacional de biodiversidade poderia crescer para 137 mil milhões de dólares australianos (84 mil milhões de euros) anualmente até 2050, sob a forma de empréstimos, obrigações e outros instrumentos temáticos da natureza, de acordo com um relatório PwC de 2022. A compensação da biodiversidade poderia crescer para um mercado de 9 mil milhões de dólares australianos (5500 mil milhões de euros) por ano, embora o governo de Anthony Albanese tenha dito que só permitirá a sua utilização como "último recurso".

O Partido dos Verdes de esquerda, que detém os votos decisivos no Senado australiano, já sinalizou que irá bloquear o esquema nacional, a menos que sejam feitas grandes alterações. "Nada neste projecto de lei salvará os coalas australianos da extinção", disse a porta-voz ambientalista dos Verdes, Sarah Hanson-Young, numa declaração.

O promotor de projectos de carbono do Pólo Sul disse, durante a consulta pública, que é "improvável" que o projecto de lei leve a um aumento do investimento do sector privado, enquanto que Nuveen Natural Capital, um gestor de activos de 10 mil milhões de dólares, sugeriu que o governo investisse para "incentivar a procura precoce".

A Associação Bancária Australiana, advertiu que o mercado poderia enfrentar problemas de liquidez e que um projecto de reparação da natureza numa área não pode ser prontamente equiparado a um impacto da natureza noutra área.

As populações de vida selvagem da Austrália estão a diminuir devido às alterações climáticas e à destruição do habitat. O relatório da PwC estima que a Austrália precisava de gastar 2 mil milhões de dólares australianos (1,2 mil milhões de euros) anualmente durante 30 anos para restaurar ecossistemas degradados. O Primeiro-Ministro Anthony Albanese, que anunciou o programa no ano passado, disse que o governo não pode "pagar a conta sozinho" pelos esforços de conservação.

"A Austrália é um dos primeiros países a tentar pôr em prática uma legislação deste tipo, e os esforços do governo devem ser reconhecidos", disse Wilder da Pollination. "Mas também é muito importante que o façamos bem."