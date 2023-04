Papa Francisco batiza criança numa visita a ala pediátrica durante internamento

Esta sexta-feira, Francisco terá levado às crianças no Hospital Gemelli “rosários, ovos de chocolate e um livro infantil sobre Jesus”. O Papa tem alta este sábado.

Esta sexta-feira, o Papa Francisco visitou a ala pediátrica do Hospital Gemelli, onde está internado, e chegou mesmo a baptizar um menino chamado Miguel Angel.

De acordo com um comunicado da Santa Sé, Francisco levou "rosários, ovos de chocolate e cópias de um livro italiano para crianças sobre Jesus". A visita terá demorado cerca de meia hora, diz o Vatican News.

Espera-se que o Papa Francisco tenha alta este sábado. "Depois de se avaliarem os resultados dos exames feitos sexta-feira e o progresso clínico favorável, [a equipa médica] confirmou que o Papa tem alta do Hospital Gemelli no sábado", segundo um comunicado do Vaticano.

O Papa foi internado esta quarta-feira depois de se queixar de dificuldades a respirar. Foi diagnosticado com uma infecção respiratória.

Este domingo é esperado que Francisco esteja presente nas celebrações do Domingo de Ramos que marcam o início da semana da Páscoa.

A Semana Santa, como é conhecida, inclui uma agenda preenchida de rituais e cerimónias incluindo uma procissão nocturna na Sexta-feira Santa. O cardeal Giovanni Battista Re já confirmou que os cardeais vão ajudar o Papa durante as celebrações da Páscoa e vão tratar das tarefas no altar.

Já no ano passado, o Papa Francisco viu-se obrigado a acompanhar alguns eventos da Páscoa sentados devido a problemas nos joelhos. Os cardeais celebraram algumas missas no seu lugar.