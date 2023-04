Com segurança reforçada em Nova Iorque, Trump comparece em tribunal na terça

Donald Trump é esperado na próxima terça-feira em Nova Iorque para ouvir de viva voz a acusação do procurador distrital de Manhattan no caso relativo ao pagamento de 130 mil dólares a uma antiga actriz de filmes pornográficos para esconder uma alegada relação extraconjugal.

A decisão de acusar Trump, tomada por votação de um grande júri, conhece-se desde quinta-feira à noite, mas desconhecem-se ainda que crimes específicos lhe serão imputados, uma vez que o processo se mantém selado. Fontes ouvidas pela CNN dizem que ao ex-Presidente serão imputados mais de 30 crimes.

O facto de ser a primeira vez que um ex-Presidente dos Estados Unidos é formalmente acusado judicialmente cria alguns desafios logísticos e de segurança, pelo que a sua deslocação entre a propriedade de Mar-a-Lago, na Florida, e o tribunal de Nova Iorque está a ser cuidadosamente preparada entre o Departamento de Justiça e os advogados de Trump.

Na sexta-feira, revela o The Washington Post, uma equipa de agentes dos serviços secretos passou as instalações do tribunal a pente fino e percorreu o caminho que Donald Trump fará no interior do edifício. Prevê-se que seja fotografado e que sejam recolhidas as suas impressões digitais.

A segurança à entrada e à saída do tribunal estará a cargo dos serviços secretos e, lá dentro, será assegurada pelos agentes de segurança habitualmente presentes no edifício e pela equipa que acompanha o ex-Presidente. Segundo o mesmo jornal, o tribunal pediu aos seguranças que lá trabalham que não gozem férias ou folgas nesse dia.

No exterior, e ao longo de todo o trajecto de Trump na cidade, a polícia nova-iorquina terá um dispositivo reforçado e várias ruas em redor do tribunal estarão fechadas ao trânsito e ao estacionamento. Segundo a cadeia televisiva NBC, foi pedido a todos os cerca de 36 mil agentes e 19 mil funcionários civis da polícia que começassem a ir trabalhar fardados a partir de sexta-feira. As autoridades temem que haja manifestações pró e anti-Trump.

Depois de a notícia da sua acusação ter chegado aos principais jornais e canais de televisão norte-americanos, Trump disse que esta não passava de “perseguição política” e uma “caça às bruxas” em vésperas das presidenciais de 2024, às quais o ex-Presidente é pré-candidato.

Marjorie Taylor Greene, congressista da ala mais radical do Partido Republicano que defende que é tempo de abrir um processo de impeachment contra Joe Biden, anunciou que estará na terça-feira em Nova Iorque para protestar contra a acusação ao ex-Presidente. “Nós temos de protestar contra esta caça às bruxas inconstitucional!”, escreveu no Twitter.

No mesmo dia, a equipa que está a trabalhar na candidatura de Trump disparou vários emails para os apoiantes a pedir um reforço de doações monetárias para a campanha. “Por favor, faça uma contribuição – de qualquer valor – para defender o nosso movimento da caça às bruxas inacabável e ganhar a Casa Branca em 2024”, dizia uma das mensagens, segundo a Fox News.

A televisão cita membros da candidatura para noticiar que foram angariados mais de quatro milhões de dólares em poucas horas. Antes de ser conhecida a acusação, a Fox News revelara uma sondagem segundo a qual Trump aumentou a sua popularidade entre os eleitores republicanos, sendo o preferido de 54% para concorrer à Presidência e deixando Ron DeSantis, governador da Florida, visto como o seu principal adversário, com 24% das preferências.