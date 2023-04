“Erros” na obra do Bolhão chegam à Provedoria de Justiça

Comerciante acusa Go Porto de má gestão e continua com loja exterior fechada quase um ano depois da entrega da chave. Câmara do Porto contesta acusações. Maioria das lojas do Bolhão continuam fechadas

O primeiro problema foi detectado pouco depois de a loja ser entregue, em Abril de 2022. A equipa projectista da arrendatária da loja 43 do exterior do Mercado do Bolhão entrou em cena para iniciar a empreitada interior do espaço e deparou-se com “alguns problemas”, nomeadamente a existência de uma “parede com fragilidades” e uma “demolição por terminar”. Helena Ferreira pediu, em Maio, a intervenção da Go Porto, empresa municipal responsável pela gestão da obra. Mas o que imaginava ser simples transformou-se num “processo kafkiano” em que a fundadora da empresa Oliva & Co se diz gravemente lesada.