Como o uso da Euribor expõe mais Portugal às subidas de juros do BCE

Taxa de juro média dos empréstimos à habitação em vigor disparou em Portugal nos últimos meses, ultrapassando as registadas em países como a Alemanha e a França, onde as taxas fixas são dominantes

Com níveis de endividamento ainda relativamente elevados e com a maioria dos empréstimos a taxas variáveis, as famílias portuguesas estão, ao nível europeu, entre as que mais rapidamente estão a sentir o impacto financeiro do agravamento do custo do crédito que o Banco Central Europeu está a impor para contrariar a inflação.