Alda estreia em videoclipe Corpo, penúltimo single de um EP que lançará em Maio

A primeira canção foi inspirada num caso real. Chamava-se Demência e, resultante de um ano vivido com uma tia em segundo grau afectada por tal doença, foi o primeiro tema que Carolina Costa, dos Rope Walkers (duo formado em 2019 por ela e por Rui Ferraz), lançou como Alda, projecto a solo que decidiu abraçar em Novembro de 2021. Depois veio Amar não me salvou, em Junho de 2022, nascida da leitura do livro Magazino ao Vivo, onde Luís Miguel Vieira Costa e Ana Ventura relataram a experiência de Luís Costa, conhecido por Magazino como DJ, que depois de lhe ter sido diagnosticada uma leucemia no final de 2019 foi infectado pela covid-19 num surto no IPO e esteve, na sequência disso, em coma induzido, vindo a morrer dois anos depois, em casa, no dia 9 de Dezembro de 2021.

Agora, Alda lança um terceiro tema, Corpo, penúltimo single de um EP que lançará em Maio, apresentado como “talvez aquele que junta o lado mais pessoal e cru da compositora e intérprete”. Com letra e música de Carolina Costa (voz e piano) e produção e mistura de Vítor Carraca Teixeira (sintetizadores, baixo eléctrico, vozes), trata-se, segundo o texto que a anuncia, de “uma canção que fala sobre a adicção e dependência, tanto pessoal como social, que existe em torno de toda a temática ligada ao corpo” pretendendo, acrescentam, “alertar e criar consciência, de que falarmos, comentarmos ou simplesmente questionarmos a imagem ou o corpo de alguém deveria deixar de fazer parte da normalidade”. Ou, como diz a canção: “Quero que ninguém me diga/ Sem boa intenção/ Se estou ou não igual/ Quero passar sem ser vista/ Que ninguém comente/ Se estou bem ou mal.”