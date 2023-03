No apoio à habitação, “as famílias com filhos são completamente esquecidas”

Do IVA zero para o cabaz de bens alimentares essenciais ao apoio até 200 euros de ajuda à renda, foram várias as medidas anunciadas pelo Governo no último mês para ajudar as famílias a fazer frente ao aumento do custo de vida em Portugal. No entanto, para a directora-geral da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas (APFN), é preciso ter em conta que as famílias com filhos - seja um, dois, três, ou mais - têm "um conjunto de encargos essenciais muitíssimo superior".

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt