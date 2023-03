Subsídio de renda será automático e terá valor mínimo de 20 euros por mês

O subsídio de renda anunciado recentemente pelo Governo, uma medida que visa apoiar as famílias com taxas de esforço superiores a 35% no pagamento das rendas habitacionais, será de atribuição automática, sendo concedido quando a Autoridade Tributária verificar que são cumpridos os requisitos por parte das famílias, e terá um valor mínimo de 20 euros por mês, podendo chegar até aos 200 euros mensais. Poderá, ainda, ser acumulado com o apoio do Porta 65, se as famílias em causa já beneficiarem dele.

