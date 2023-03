O Presidente moçambicano “revela falta de respeito pela Constituição”

"Falta de debate interno" da Frelimo e "falta de respeito pela Constituição" do Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi é uma receita para a "desconfiança" do povo moçambicano em relação ao sistema político e "fonte de toda a instabilidade" que tem caracterizado, diz ao PÚBLICO o sociólogo moçambicano Elísio Macamo, professor catedrático na Universidade de Basileia.

A Frelimo parece estar a preparar-se para rever sozinha a Constituição, como olha para a actuação do partido?

Olho para a actuação do partido com muita apreensão. Tudo indica que ele habita um universo paralelo que só se explica pelo autismo típico de uma cultura política autoritária. O problema não é apenas o que isto nos diz sobre a forma como o partido vê o país. É também o que isso nos diz sobre o lado interno do partido. Como não acredito que não haja pessoas que se importem com isto no interior do partido, só posso concluir que se está mal ao nível do debate interno. Há vozes que não estão a ser ouvidas.

As eleições distritais tinham sido uma contrapartida das negociações para o novo acordo de paz assinado em 2019 entre o Governo e a Renamo, que consequência acha que poderá ter o seu adiamento?

A consequência vai ser a mesma de sempre. Vai se manter a desconfiança em relação ao sistema político. Isso, infelizmente, não é bom. Essa tem sido a fonte de toda a instabilidade política que nos tem caracterizado.

Acredita que a Frelimo vai mudar a Constituição para retirar o limite de mandatos do Presidente e assim manter Filipe Nyusi no poder? Se for mesmo assim, o que poderá acontecer?

Isso não sei e não tenho realmente muitos elementos para especular com utilidade. Para mim, o problema é que o Presidente nunca disse publicamente se quer um terceiro mandato ou não. O seu silêncio em relação a isto é que é preocupante. Revela falta de respeito pela Constituição, pelo cargo e pelos eleitores. Ele não devia permitir que as coisas ficassem assim tão pouco claras. Se ele realmente quiser um terceiro mandato que o diga e que haja uma discussão sobre isso. Ficar calado é que não dá. Isso cria instabilidade.