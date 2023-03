Papa Francisco vai passar “alguns dias” no hospital devido a infecção respiratória

O Papa Francisco foi diagnosticado com uma infecção respiratória e precisará de passar "alguns dias" no hospital em tratamento, revelou o Vaticano num comunicado emitido na quarta-feira.

O pontífice de 86 anos foi transportado para o hospital Gemelli, em Roma, depois de se queixar de dificuldades respiratórias nos últimos dias. Os exames mostraram que o Papa tinha efectivamente uma infecção respiratória, mas que não se tratava de covid-19, segundo o comunicado.

"O Papa Francisco está tocado pelas muitas mensagens recebidas e expressa a sua gratidão pela proximidade e oração", destacou o Vaticano.

Francisco, que este mês celebrou dez anos como Papa, removeu parte de um pulmão quando tinha 20 e tal anos, na Argentina, estando por isso mais exposto a problemas respiratórios.

A recente hospitalização do Papa antecede uma missa de Domingo de Ramos a 2 de Abril, que marca o início de uma semana de cerimónias que conduz ao Domingo de Páscoa, a 9 de Abril. Neste momento, não está ainda claro se Francisco poderá conduzir as missas.

O Vaticano tinha inicialmente dito que o Papa tinha sido transportado para o hospital na quarta-feira para um check-up programado. Porém, os meios de comunicação social italianos avançaram que Francisco chegou ao hospital numa ambulância após ter cancelado uma entrevista televisiva.

Nos últimos dois anos, Francisco foi submetido a uma cirurgia ao cólon e começou a usar uma cadeira de rodas ou uma bengala devido a dores crónicas no joelho.

Em Julho passado, ao regressar de uma viagem ao Canadá, Francisco reconheceu que a sua idade avançada e dificuldade em andar poderiam ter dado início a uma nova e mais lenta fase do seu papado.

Desde então, visitou o Cazaquistão e o Barém e fez uma viagem, no mês passado, à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul.

Está ainda previsto que o Papa Francisco visite a Hungria em finais de Abril, Portugal em Agosto e a cidade francesa de Marselha em Setembro.

Após elogiar a decisão do seu falecido antecessor Bento XVI de se demitir por motivos de saúde, em 2013, Francisco garantiu que só seguiria o exemplo se estivesse gravemente incapacitado.

Questionado pela estação televisiva RSI, numa entrevista transmitida a 12 de Março, sobre que condição o levaria a demitir-se, Francisco referiu "um cansaço” que não lhe permita “ver as coisas com clareza". “Uma falta de clareza, de saber como avaliar as situações”, concluiu.