O que dizem de nós os objectos que habitamos?

Quando, em 1982, no seu primeiro trabalho de campo, a antropóloga Filomena Silvano partiu para Trás-os-Montes com uma colega, Ana Paula Zacarias, “preparadas, com o entusiasmo e a ignorância dos nossos 20 anos”, o que procuravam eram os objectos tradicionais — as marcas da modernidade, que já habitavam essas casas, escapavam-lhes.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt