IGF isenta Ministério das Finanças de responsabilidades no caso Alexandra Reis

O inspector-geral de finanças, António Ferreira dos Santos, limitou esta quarta-feira o conhecimento prévio sobre o pagamento da indemnização de 500 mil euros à ex-administradora da TAP Alexandra Reis aos membros do Governo que já se demitiram. Na comissão parlamentar de inquérito à TAP, o inspector explicou ainda que a diferença da língua foi uma das razões pelas quais a Inspecção-Geral de Finanças (IGF) não ouviu pessoalmente a ainda presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener.

“Do que pudemos apurar mais nenhum membro do Governo teve envolvimento e/ou conhecimento prévio do processo” que deu origem ao pagamento da indemnização a Alexandra Reis. O relatório da IGF revelava que tanto o ex-ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, como o ex-secretário de Estado das Infra-estruturas, Hugo Mendes, acompanharam o processo. Com esta declaração, o inspector limita o conhecimento na esfera política a estes responsáveis, desresponsabilizando as Finanças que também têm a tutela da TAP (financeira), ministério na altura tutelado por João Leão. Miguel Cruz era o secretário de Estado do Tesouro.

O inspector disse ainda não ter razões para pensar que Pedro Nuno Santos soubesse mais do que aquilo que disse na resposta escrita enviada à IGF. Ainda no campo político, o inspector considerou que não cabe à IGF atribuir culpa, mas antes elencar factos.

Já na esfera da gestão da empresa, o responsável considerou que o administrador financeiro, Gonçalo Pires, não teria de comunicar ao Governo um processo deste género. "No quadro legal não tinha essa necessidade", afirmou.

A barreira da língua

No início da sua intervenção, o inspector defendeu-se de uma “controvérsia pública” gerada pelo relatório da IGF, dando nota que a inspecção ouviu por “quatro vezes” a CEO da TAP, através de várias formas (que não incluiu a pessoal). E mais tarde explicou que foi o facto de falarem “línguas diferentes” – a CEO é francesa e exprime-se em inglês em audições e intervenções públicas com os trabalhadores (estando a aprender português) – a razão "fundamental" para Ourmières-Widener não ter sido ouvida pessoalmente.

O inspector disse ainda que através de um dos elementos usados pela IGF para avaliar a intervenção da gestora francesa – uma audição da CEO da TAP no Parlamento – "percebemos que talvez isso [a diferença de línguas] tenha sido usado para não responder" a algumas questões. O inspector considerou, no entanto, que a CEO poderia ter contactado a IGF para o fazer.

Apesar da ilegalidade identificada pela IGF no relatório, que obrigará à devolução da maior parte da indemnização por parte de Alexandra Reis, e da "informalidade" de algumas comunicações entre a gestão da TAP e os membros do Governo, a IGF não tomará a iniciativa de, "neste momento", promover uma auditoria que permita avaliar outras situações.

Isto porque, o Tribunal de Contas já tem em curso uma auditoria com um objecto mais alargado do que aquele que foi previsto no relatório da IGF (e que ficou limitado ao caso Alexandra Reis, por motivos de "urgência"), lembrou o inspector.