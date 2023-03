Conselho de Estado espera empenho de “todos” na “completa execução” dos fundos

Ex-Presidente da República Cavaco Silva e presidente do Tribunal Constitucional estiveram ausente da reunião do Conselho de Estado desta manhã.

Com o tema dos fundos europeus em cima da mesa, o Conselho de Estado, reunido esta quarta-feira em Cascais, deixou uma mensagem sobre a importância da oportunidade para que Portugal possa aproveitar, na sua totalidade, as verbas atribuídas por Bruxelas, contando com o empenho de “todos os intervenientes”. Entre os conselheiros de Estado estiveram ausentes o ex-Presidente da República Cavaco Silva e o presidente do Tribunal Constitucional João Pedro Caupers.

A reunião desta quarta-feira, presidida por Marcelo Rebelo de Sousa, teve como convidada a comissária europeia, Elisa Ferreira, para intervir sobre o “papel dos fundos europeus no desenvolvimento da economia portuguesa”, segundo a nota informativa divulgada no final da reunião.

Sem nunca se referir ao Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), que é outro pacote distinto dos programas a que Portugal tem acesso, a nota da Presidência da República refere que foi “reconhecida” a importância das verbas “num contexto único e irrepetível”, apontando a necessidade de um empenho colectivo.

“É imprescindível que todos os intervenientes - Estado, sector social, empresas, sociedade civil, cidadãos - se empenhem para que a mais completa execução dos montantes atribuídos se concretize, a pensar em todos os portugueses”, segundo o mesmo comunicado.

O Presidente da República tem assumido críticas aos atrasos na execução do PRR por parte do Governo, pressionando para que a totalidade da chamada bazuca chegue às empresas e à sociedade. Marcelo já reconheceu ter uma divergência com o primeiro-ministro sobre o ritmo da execução e tem colocado esse andamento como decisivo para o Governo até ao final de 2023.

Além de Cavaco Silva e de João Pedro Caupers, também faltaram a esta reunião o presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, o neurocientista António Damásio, e o presidente do PS Carlos César.