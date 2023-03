PS a mostrar o “fazer, fazer, fazer” do PRR na escola e no Convento de Cristo

No arranque das jornadas parlamentares, Eurico Brilhante Dias quis fazer o contraste com o “falar, falar, falar” que o primeiro-ministro diz fazerem os Presidentes da República.

Um grupo de 30 turistas estrangeiros assomava ao muro do primeiro andar do claustro maneirista de D. João III a acenar para a guia que os fotografava no piso térreo quando os deputados socialistas andavam no terraço de cima, para ver de perto o restauro cirúrgico da fachada da mais famosa janela da arquitectura manuelina nacional, a Janela do Capítulo do Convento de Cristo, em Tomar.