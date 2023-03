Repórter 360. Portugal é um país para empreendedores?

Neste episódio do Repórter 360 vamos perceber o porquê de tantos jovens qualificados estarem a sair do país.

Maria Serôdio e Pedro Silvestre são jovens empreendedores. Participaram nos Prémios Primus Inter Pares na edição de 2021/2022, tendo ficado em segundo e primeiro lugar, respectivamente.

Consideram que ainda há muito trabalho a fazer em Portugal para cativar os jovens a não emigrar em busca de melhores oportunidades. A mesma perspectiva é partilhada pela docente e socióloga do ISCTE-IUL Luísa Veloso, que não concorda com o termo “fuga de cérebros” muitas vezes empregado pelos média.

Neste episódio do Repórter 360 procuraram perceber o porquê de tantos jovens qualificados estarem a sair do país.

Repórteres Joana Margarida Fialho e Natacha Cantarinhas com coordenação de Natacha Cantarinhas. A sonoplastia do genérico é do Luís Batista e o design da Carlota Real e Cláudia Martina.

Músicas utilizadas por ordem de reprodução: Kirkus – Architect (Blue Dot Sessions) e Eggs and Powder - Muffuletta (Blue Dot Sessions).

