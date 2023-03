Longevidade saudável

Vivemos mais tempo mas temos mais doenças no fim da vida. Será possível aumentar a longevidade mas não chegar a sofrer de doenças crónicas? Como é que a comunidade científica tem dado resposta a esta pergunta?

A longevidade tem aumentado em todo o mundo. Em média, e em números redondos, as pessoas vivem mais 20 anos do que há 50 anos e, em Portugal, a esperança de vida à nascença é de 80,7 anos (dados de 2019-2021). Este fenómeno de envelhecimento da população pode ser visto como o resultado do sucesso das políticas públicas de saúde (medicina preventiva, antibióticos, alimentação, etc). Mas apesar de estarmos a viver mais tempo (maior longevidade), o número de anos de vida com saúde e sem limitações (anos de vida saudável) corresponde apenas a uma parte da nossa vida. Por exemplo, prevê-se que uma mulher nascida em Portugal em 2020 venha a passar mais de 20 anos de vida com limitações resultantes de doenças crónicas, limitando enormemente a qualidade de vida, e que cerca de metade das pessoas com mais de 65 anos sofra de duas ou mais dessas doenças crónicas.

O envelhecimento é assim o maior fator de risco de aparecimento de diversas doenças crónicas (neurodegenerativas, cardiovasculares, osteoarticulares, cancro, diabetes...), perda de visão e audição e incapacidade.

Sendo o processo de envelhecimento o maior fator de risco dessas doenças crónicas, então coloca-se a hipótese de estratégias que consigam adiar o processo envelhecimento possam impedir que as doenças crónicas cheguem a manifestar-se. Assim, em vez de tentarmos tratar cada doença crónica isoladamente, não seria mais eficaz impedir ou atrasar os processos biológicos do envelhecimento? A investigação científica desenvolvida nos principais centros de investigação da área biomédica, espalhados pelo mundo, incluindo no CNC - Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, têm contribuído para dar resposta a esta questão produzindo conhecimento sobre os processos ou mecanismos de funcionamento das células e órgãos durante o envelhecimento e nas doenças crónicas associadas.

Vejamos dois exemplos dessas marcas de envelhecimento: mau funcionamento da autofagia e senescência celular. A autofagia é o processo de “limpeza ou reciclagem” da célula que tem a função de eliminar ou limpar restos de proteínas e de estruturas do seu interior: Numa célula envelhecida a autofagia não funciona de forma eficaz, levando à acumulação de “lixo” (agregados proteicos) e a célula deixa de funcionar adequadamente. A disfunção da autofagia também ocorre nas doenças neurodegenerativas e noutras doenças associadas à idade.

A senescência das células é outro marcador de envelhecimento que tem entusiasmado a comunidade de cientistas. As células senescentes podem ser descritas como células “zombies” – estas perdem a capacidade de divisão e lançam substâncias nocivas para outras células que estão à sua volta, “espalhando” assim o envelhecimento. Estão a decorrer ensaios clínicos para doenças crónicas com ativadores da autofagia e com senolíticos. Estes são apenas dois exemplos de possíveis intervenções que podem vir a ser usadas no futuro para desacelerar ou parar o envelhecimento e aumentar a longevidade.

É importante referir que a longevidade de cada pessoa depende em cerca de 25 % dos seus fatores genéticos e 75 % de fatores externos. Assim, a fórmula para uma longevidade saudável deverá ser adaptada a cada pessoa, e incluirá um estilo de vida saudável (alimentação saudável, a prática de exercício físico, a qualidade do sono), interação social, cuidados de saúde adequados e algum tipo de intervenção resultante do conhecimento gerado pela investigação científica.

Este é assim um momento vibrante nesta área científica e médica para descoberta da longevidade saudável, mas esperemos que não deixe ninguém para trás.

