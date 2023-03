AutoSport despede-se das bancas ao fim de 45 anos

Depois de mais de 45 anos, 2377 semanas e 2361 edições, o AutoSport, lançado como jornal semanal e posteriormente adquirindo o formato de revista (que chegou a ser mensal, entre Março e Novembro de 2012), vai deixar de ser impresso. O número de despedida chegou, nesta quarta-feira, às bancas.

Nascido a 24 de Agosto de 1977, com o número zero a ter distribuição durante as corridas no Circuito Vila Conde, o AutoSport depressa se afirmou como uma publicação de referência para os que acompanhavam o desporto motorizado, partilhando as notícias e os resultados das provas, tendo no seu leque de leitores muitos ávidos coleccionadores.

Em 2001, foi criado o site, “visitado diariamente por muitos milhares de pessoas”, com a publicação em papel a sofrer várias mudanças, como, em 2009, quando passou ao formato de revista, ou quando o seu destino ficou preso por um fio com o anúncio do seu encerramento, em 2012, pelo grupo Impresa. Dois dias depois, porém, a publicação foi adquirida pela Moonmedia, depois de o grupo liderado por Francisco Pinto Balsemão ter chegado a acordo com o empresário Pedro Corrêa Mendes, actual director do AutoSport. Com a mudança de propriedade, o título regressou ao formato de jornal semanal.

No entanto, explica-se, “cada vez mais pessoas preferem consumir notícias e informação online através de websites, meios de comunicação social e publicações digitais”, o que resultou num “forte declínio nas publicações impressas e, como consequência directa, nas receitas de publicidade”. Paralelamente, todas as publicações têm enfrentado a enorme subida do preço do papel, que, segundo os dados do Banco Central Europeu, atingiu um novo máximo, de 157,30€, em Outubro do ano passado.

Com o fim do papel, a publicação informa que “a actual redacção do AutoSport vai continuar a assumir o desporto como até aqui” e que vai passar a dar mais destaque ao “comércio e indústria”.

“À imagem do que acontece nas corridas, é apenas mais uma volta que acaba, para dar início a outra, onde queremos ser melhores”, lê-se no site.