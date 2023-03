Caso EDP: Ministério Público pede que todos os arguidos sejam levados a julgamento

Estão ainda acusados neste processo a mulher do ex-ministro, Alexandra Pinho e o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado.

O Ministério Público (MP) pediu esta terça-feira a ida a julgamento dos arguidos Manuel Pinho, da mulher, Alexandra Pinho, e de Ricardo Salgado por todos os crimes que constam da acusação do Caso EDP. A 14 de Abril, data da leitura da decisão instrutória no Tribunal Central de Instrução Criminal, saberão se vão a julgamento.

"Que se pronuncie todos os arguidos nos exactos termos da acusação", declarou o procurador Hugo Neto, já depois de o seu colega Carlos Casimiro ter rebatido a maioria dos argumentos invocados pelas defesas do antigo governante, da sua mulher e do ex-banqueiro nos respectivos requerimentos de abertura de instrução.

O antigo ministro da Economia (entre 2005 e 2009) Manuel Pinho foi acusado no caso EDP de um crime de corrupção passiva para acto ilícito, outro de corrupção passiva, um crime de branqueamento de capitais e um crime de fraude fiscal.

Foram ainda acusados neste processo a mulher do ex-ministro, Alexandra Pinho, em concurso efectivo e co-autoria material com o marido de um crime de branqueamento de capitais e outro de fraude fiscal, e o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado, por um crime de corrupção activa para acto ilícito, um crime de corrupção activa e outro de branqueamento de capitais.

