Problema de embraiagem

As medidas a que o Ministério da Educação chama “acelerador” para corrigir as assimetrias decorrentes do congelamento da carreira docente, deixam de fora muitos professores e criam novas assimetrias.

Na comunicação social, a notícia passou repetidamente: Ministério da Educação acaba com as quotas de acesso aos 5.º e 7.º escalões da carreira dos professores. Contudo, não é o que acontece com as medidas apresentadas pelo ministério a cujo conjunto os governantes chamam “acelerador”, destinado a corrigir os “efeitos assimétricos internos à carreira decorrentes do período de congelamento”.