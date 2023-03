Segunda na TV: Uma Bernadette, um Nanni Moretti e o início do fim de uma grande série

CINEMA

Onde Estás, Bernadette?

AXN White, 22h13

Bernadette Fox há muito que deixou a arquitectura, a sua grande paixão, para se dedicar em exclusivo à família. Um dia, pouco antes de embarcar numa viagem de lazer à Antárctida com o marido e a filha, foge de casa sem dar explicações. Judy, a filha, dá então início a uma investigação por conta própria para tentar encontrar o paradeiro da mãe. Isso levá-la-á ao passado da progenitora, onde descobrirá segredos muito bem guardados. Com Cate Blanchett, Billy Crudup, Megan Mullally e Laurence Fishburne nos papéis principais, uma comédia dramática de 2019 assinada por Richard Linklater, o realizador texano de filmes como Antes do Amanhecer, Juventude Inconsciente ou Boyhood, que adapta a obra homónima escrita, em 2012, pela romancista e argumentista norte-americana Maria Semple. ​

Palombella Rossa

RTP2, 22h55

Michele (Nanni Moretti) era deputado do Partido Comunista até ter perdido a memória num acidente de automóvel. Agora, a jogar pólo aquático, tenta reconstituir a sua vida e a sua identidade. O jogo dura um dia e uma noite e Michele vai recordando, enquanto fala com outros jogadores na piscina, a infância, como os pais o forçaram a jogar pólo e a sua militância política. Datada de 1989, uma comédia dramática do próprio Nanni Moretti, que lhe valeu o Nastro D’Argento, o prestigiado prémio italiano, de Melhor História Original. No elenco surgem nomes como Silvio Orlando, Mariella Valentini, Asia Argento ou o realizador Raoul Ruiz.

À Espreita do Mal

Cinemundo, 23h05

Uma criança de dez anos desaparece durante um passeio de bicicleta. Esse acontecimento trágico traz à memória de todos um caso similar de anos antes, que nunca chegou a ser resolvido. À frente da investigação está o detective Greg Harper, que se esforça por manter a cabeça fria e não se deixar afectar pelos problemas pessoais com Jackie, a mulher. Ao longo da investigação, Greg vai deparar-se com a presença de algo sobrenatural dentro da sua própria casa, que parece estar de algum modo ligado a Jackie e ao filho adolescente de ambos. Um thriller psicológico realizado por Adam Randall.

SÉRIE

Succession

HBO Max, streaming

Estreia T4. O início do fim de uma das mais populares e badaladas séries de televisão de prestígio dos últimos anos começa agora, com o arranque da quarta temporada de Succession. A criação de Jesse Armstrong, o argumentista britânico que já tinha sido responsável, ao lado de Sam Bain, por Peep Show, e tinha emprestado o talento a séries como The Thick of It ou Veep, lida com uma crise de sucessão numa mega-empresa familiar dos média. São os Roy, cujo patriarca Logan (Brian Cox), tem dificuldade em ver qual dos filhos poderá ficar com o seu lugar quando morrer.

S.W.A.T.: Força de Intervenção

RTP1, 00h55

A unidade especial de armas e tácticas especiais da polícia de Los Angeles é o foco desta série que passa no AXN e chega à RTP. É baseada na série homónima de 1975 que deu um filme em 2003. Centrada em Shemar Moore como o sargento Hondo Harrelson, é uma série policial que reflecte sobre temas como o racismo ou os abusos policiais. Foi co-criada por Shawn Ryan, o responsável por The Shield, a série do início dos anos 2000 que se passa no mesmo universo desta.

INFORMAÇÃO

Mentiras, Política e Democracia

RTP3, 20h

A forma como especulação e mentiras, algumas ditas por entidades oficiais, sobre as eleições de 2020 nos Estados Unidos levaram a que algumas pessoas soltassem violência política é o foco deste episódio da conceituada série de investigação jornalística americana Frontline. Assenta numa trabalho dos jornalistas Vanessa Fica, Tim Alberta e Jelani Cobb. É um documentário dividido em duas partes e esta é a segunda.

INFANTIL

Bluey

Disney Jr., 7h15

Bluey é uma cadelinha da raça boiadeiro australiano que tem seis anos e fala, cheia de vontade de descobrir o mundo que a rodeia. Normalmente, junta-se à irmã mais nova, Bingo, que mora com ela e os pais, para explorar as redondezas e envolver-se em várias aventuras. É essa a premissa desta série de animação pré-escolar australiana.