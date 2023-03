PJ com dificuldade em chegar aos milhões que “padrinho” português escondeu no Dubai

As autoridades ainda estão a tentar chegar aos milhões que Rúben Oliveira, conhecido como “Xuxa”, terá escondido no Dubai e no Brasil. Rúben Oliveira está acusado de tráfico de drogas. Com apenas 39 anos (faz 40 em Dezembro deste ano), tem sido descrito por diversas fontes policiais como o maior traficante português, por ter montado uma rede de tráfico com ligações a grandes cartéis da Colômbia e do Brasil. Será, aliás, homem de confiança do Sérgio Carvalho, que é considerado o “Escobar brasileiro” na Europa.

