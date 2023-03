Ameaçado pela Justiça, Trump interrompe ímpeto de DeSantis

Os incansáveis ataques de Donald Trump contra Ron DeSantis e os seus recentes ganhos nas sondagens, em relação ao seu principal rival no Partido Republicano, estão a incomodar alguns aliados próximos do governador da Florida. De acordo com pessoas que conhecem a situação, estão também a moderar as suas expectativas em relação às eleições primárias para escolher o candidato dos republicanos às presidenciais do próximo ano.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt