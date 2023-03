Famílias vulneráveis terão apoio extraordinário de 30 euros mensais em 2023

Medida deverá abranger todas as famílias com direito a tarifa social de energia e às várias prestações sociais de minimização de pobreza, segundo o Governo. Prestações sociais serão aumentadas.

As famílias mais vulneráveis terão direito a um apoio mensal de 30 euros para mitigar os efeitos da inflação. No total, cerca de um milhão e setenta mil famílias deverão beneficiar deste apoio extraordinário, de acordo com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Este apoio extraordinário deverá abranger os agregados que já beneficiam da tarifa social de energia, bem como todos aqueles que, não tendo um contador de energia em seu nome, beneficiem de prestações como o Complemento Solidário para Idosos (CSI), o Rendimento Social de Inserção (RSI), a Prestação Social de Inclusão (PSI), pensões de velhice ou invalidez, o subsídio social de desemprego e, por último, que estejam no 1.º e o 2.º escalão do abono de família.

Num valor anual de 360 euros, o apoio será pago trimestralmente ao longo do ano de 2023, sendo que a primeira prestação deverá ser paga já em Abril, seguindo-se novos pagamentos nos meses de Junho, Agosto e Novembro.

“Apelo a que todas as pessoas actualizem os seus dados junto da Segurança Social directa, uma vez que este apoio será pago exclusivamente através de transferência bancária”, apelou a ministra.

A este apoio extraordinário somar-se-á uma majoração de 15 euros mensais por criança ou jovem abrangidos pelo abono de família até ao 4.º escalão. “A expectativa é que tenhamos cerca de um milhão e cem mil jovens abrangidos”, adiantou Ana Mendes Godinho, para precisar que também este apoio, que totalizará 180 euros, será pago trimestralmente, com início já no próximo mês de Maio.

Com estes apoios, que somados deverão chegar a três milhões de pessoas, o Governo conta gastar cerca de 583 milhões de euros, “provenientes do Orçamento do Estado para este ano”.

Mas o reforço da protecção das famílias mais vulneráveis não se esgota aqui. A titular do MTSS anunciou ainda que prevê gastar 430 milhões de euros do seu orçamento no aumento das prestações sociais. O Indexante dos Apoios Sociais (IAS) terá um aumento de 8,4%. No caso da Prestação Social para a Inclusão, o aumento será de 10%, ligeiramente abaixo do aumento de 12% previsto para o RSI. Por último, haverá um aumento de 50 euros no valor de referência do Complemento Solidário para Idosos.

Aquilo que Ana Mendes Godinho qualificou como “uma aposta forte no apoio às famílias com crianças” inclui ainda um aumento de 18% no abono de família, “para garantir que todas as crianças recebem pelo menos seiscentos euros anuais, seja via abono de família seja através do sistema fiscal”.

Estes apoios correm em paralelo com a também “forte aposta” na Garantia para a Infância, destinada a combater a pobreza extrema de crianças e jovens, que têm direito a 1200 euros por ano. “Neste momento, temos 135 mil crianças em Fevereiro de 2023 a receberem a Garantia para a Infância”, precisou Ana Mendes Godinho.