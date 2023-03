Será desta? Bolsonaro esperado no Brasil a 30 de Março

Jair Bolsonaro já comprou o voo de regresso ao Brasil e deverá aterrar a 30 de Março no país de que foi Presidente nos últimos quatro anos.

A informação é avançada pela CNN Brasil e pelo jornal O Globo, segundo os quais Bolsonaro deverá embarcar da Florida no dia anterior, pondo fim a três meses de estada nos Estados Unidos.

O jornal diz que o ex-chefe de Estado vai voar directamente para Brasília, mas a cadeia televisiva diz que ainda há dúvidas na entourage bolsonarista sobre se não é melhor uma aterragem em São Paulo ou no Rio de Janeiro, onde poderia ter uma recepção mais calorosa.

A data de regresso de Bolsonaro não foi escolhida ao acaso. Lula da Silva vai fazer uma visita de três dias à China, a partir de 28 de Março, e não estará no Brasil na data prevista de chegada do ex-governante. Segundo a CNN, a ideia é transformar o regresso de Bolsonaro num evento político relevante.

Na semana passada, o próprio tinha avançado perante emigrantes brasileiros nos Estados Unidos que poderia voltar ao país a 29 de Março, mas acrescentou que só tomaria uma decisão definitiva “quando faltar uma semana”. Antes disso, várias datas tinham sido anunciadas e desmentidas.

O nome do antigo Presidente está envolvido em vários inquéritos judiciais no Brasil, entre os quais a gestão da pandemia, a gestão das terras do povo indígena yanomami, a invasão das sedes dos três poderes em Brasília e a entrada ilegal de jóias sauditas no país.