Governo Bolsonaro tentou levar ilegalmente para o Brasil jóias sauditas para a primeira-dama

O anterior Governo brasileiro tentou fazer entrar no Brasil ilegalmente jóias oriundas da Arábia Saudita para a mulher do então Presidente, Jair Bolsonaro, avaliadas em três milhões de euros, noticiou o Estado de S. Paulo e confirmou o ministro Comunicação Social do Governo de Lula da Silva, Paulo Pimenta.

De acordo com a investigação do jornal brasileiro, o colar, o anel, o relógio e um par de brincos de diamantes transportados por um assessor do ex-ministro de Minas e Energia do Governo Bolsonaro, Bento Albuquerque, foram apreendidos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

O assessor fazia parte da comitiva liderada pelo ex-Presidente que visitou o Médio Oriente em Outubro de 2021.

As jóias seriam um presente do Governo da Arábia Saudita para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Entretanto, o actual ministro Comunicação Social do Brasil partilhou uma fotografia dos bens apreendidos dizendo que “a Petrobras tinha acabado de vender uma refinaria por 1,8 mil milhões de dólares para um grupo da Arábia Saudita”.

“Bolsonaro mobilizou pelo menos quatro ministérios e os militares até o último dia do seu Governo para ‘recuperar os mimos’ de Michelle. Se tivessem sido declarados, os presentes poderiam entrar legalmente no Brasil, mas pertenceriam ao Governo brasileiro e não a família do criminoso!”, denunciou.

As autoridades brasileiras retiveram as jóias, porque, segundo a lei brasileira, é obrigatório declarar ao fisco qualquer bem que entre no país com um valor superior a um milhão de dólares.

“Nenhum de nós sabia o que eram aquelas caixas”, garante Albuquerque ao Estadão.