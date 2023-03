Maior contributo veio das apostas nos jogos de fortuna ou azar, com 87% do total registado em 2022. Quarto trimestre representou novo recorde.

O jogo online movimentou 11.421 milhões de euros no ano passado, valor que representa mais 34% do que no ano anterior. Deste valor, a esmagadora maioria (87%), correspondente a 9939 milhões de euros, veio das apostas nos sites de jogos de fortuna ou azar, onde se destacam as máquinas de jogo.