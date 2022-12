Receitas do jogo online batem novo recorde com impulso das slots

Os operadores de jogos online presentes no mercado português registaram uma receita bruta de 159,1 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, mais 39% em termos homólogos, atingindo assim um novo recorde. O principal contributo, de acordo com os dados do Serviço de Regulação Inspecção de Jogos (SRIJ, ligado ao Turismo de Portugal), veio dos jogos de fortuna e azar, com 89,8 milhões de euros (56,5% do total), mais 25 milhões do que em idêntico período de 2021, cabendo outros 69,3 milhões às apostas desportivas à cota (onde se inserem as apostas nos resultados jogos de futebol, por exemplo).