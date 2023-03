A Europa que olha para a América Latina

Arranca a contagem decrescente para a XXVIII Cimeira Ibero-Americana a realizar em Santo Domingo nos dias 24 e 25 de março, que encaramos com renovado entusiasmo. Aqueles que estão, como nós, deste lado do Atlântico aproveitam este novo encontro da grande família ibero-americana para olhar mais de perto para a América Latina e as Caraíbas.

A experiência de mais de trinta anos de Cimeiras Ibero-Americanas proporciona um instrumento único de diálogo político, concertação e cooperação aos 22 países que fazem parte desta comunidade. É um instrumento insubstituível para dar uma resposta ibero-americana aos grandes desafios partilhados de ambos os lados do Atlântico.

A comunidade ibero-americana motiva laços pessoais, valores, acordos e cooperação a todos os níveis, tendo na Europa um aliado natural.

A partir de 1 de julho, temos uma nova oportunidade para dar um renovado impulso a esta relação. Espanha assume a presidência do Conselho da União Europeia e aproveitará todo o seu potencial para estreitar ainda mais os vínculos, uni-los e selá-los, com vista à permanência de uma relação mutuamente benéfica.

Estou convencido de que a América Latina e as Caraíbas são a região mais eurocompatível do planeta. Juntos, contamos com uma excelente plataforma de ação externa, a partir da qual podemos contribuir com as nossas experiências, realizações e propostas para o mundo, colaborando com vários atores.

O que nos une são os nossos princípios e valores comuns, a democracia, o Estado de direito, os direitos humanos, a segurança jurídica e as liberdades. Tudo isto é resumido no lema sob o qual a atual presidência pro tempore [rotativa] da República Dominicana nos reúne a todos em Santo Domingo: "Juntos por uma Ibero-América justa e sustentável", à qual Espanha também deseja acrescentar a Europa.

Apenas quinze dias após a Espanha assumir a presidência Conselho da UE, Bruxelas acolherá a Cimeira União Europeia-CELAC [Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos], à qual devemos chegar com objetivos orientados para os interesses, oportunidades e desafios que partilhamos. A Cimeira Ibero-Americana é um excelente espaço para começar a defini-los e ajustá-los.

A Cimeira de Santo Domingo permite-nos ir traçando o caminho com ações concretas. Algumas delas são perentórias, como as abordadas pela Carta Meio-Ambiental Ibero-Americana, na qual estamos a trabalhar para fornecer soluções no presente de que as gerações futuras possam beneficiar.

Também é de grande relevância a Carta Ibero-Americana de Princípios e Direitos em Ambientes Digitais que promovemos para favorecer a inclusão, o acesso à educação, à cultura e à saúde de todos os nossos cidadãos.

Mas temos também outras questões de extraordinária urgência, tais como a que denominamos "Roteiro crítico para alcançar uma segurança alimentar inclusiva e sustentável na Ibero-América". Uma iniciativa que contém uma mensagem valiosa para a comunidade internacional sobre o papel que a Ibero-América pode e deve desempenhar num momento de crise e incerteza de preços e fornecimentos.

Estas são questões sobre as quais Espanha não poupará recursos.

Os nossos ideários comuns são um instrumento de grande valor para levar a voz da América Latina para o coração da Europa. Fazemo-lo em espanhol e português, a partir da "Iberofonia", que também sairá reforçada desta Cimeira Ibero-Americana graças ao compromisso de Espanha, juntamente com Portugal, Brasil e Paraguai, e todos os outros países ibero-americanos, em dar um novo impulso ao bilinguismo espanhol-português. E também dando valor ao espanhol, um património partilhado por centenas de milhões de pessoas em todo o mundo.

Ao terminar esta Cimeira Ibero-Americana, terá início o Congresso Internacional da Língua Espanhola (CILE). É um evento que Arequipa (Peru) concedeu a Cádiz e que Espanha aproveitará para evidenciar o firme compromisso com o cuidado, a promoção e a unidade da língua espanhola. Um espanhol que será ouvido com mais força na Europa sob a nossa presidência do Conselho.

Espanha projetará esta realidade que a Cimeira Ibero-Americana de Santo Domingo irá expor ao mundo e que parte da Europa ainda não conhece suficientemente. Faremos um novo apelo aos nossos parceiros no continente para que olhem de frente para a América Latina. Com um olhar construtivo, entusiasmado, fraterno e permanente e que nos permita ver um horizonte de prosperidade partilhado com uma vocação de permanência da qual os nossos povos beneficiem.

