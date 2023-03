Nos Açores, Trilhos Tradicionais da Fajã de Santo Cristo estão como “novos”

São sete trilhos na Fajã de Santo Cristo, em São Jorge, Açores, foram alvo de obras de recuperação, num investimento de cerca de 275 mil euros, para melhorar as condições de acesso em consonância com a sustentabilidade ambiental, foi hoje divulgado.

A fajã da Caldeira do Santo Cristo é considerada um santuário de bodyboard e surf, sendo o único local nos Açores onde se reproduzem amêijoas.

A ilha de São Jorge tem mais de sete dezenas de fajãs - pequenas planícies junto ao mar que tiveram origem em desabamentos de terras ou lava - que são, desde 2016, Reserva da Biosfera da UNESCO e dos locais mais procurados pelos turistas.

O projecto nos sete trilhos tradicionais abrangeu uma extensão total de cerca de 2.200 metros, cobrindo uma área de 4.400 metros quadrados, segundo informação divulgada do Governo Regional.

Foto Pelos caminhos da fajã de Santo Cristo Manuel Roberto

As obras de recuperação dos trilhos em causa foram realizadas "em consonância com as características locais", com a pavimentação dos trilhos em calçada de pedra da região, em basalto, com traço seco, e recorrendo a técnicas tradicionais para garantir "a estabilidade" do pavimento e dos terrenos adjacentes.

Na cerimónia de inauguração da empreitada de recuperação e remodelação dos trilhos tradicionais da Fajã de Santo Cristo, o secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas, adiantou que o projecto representa "um investimento de cerca de 275 mil euros, por parte do Governo Regional dos Açores, executado pela Câmara Municipal da Calheta, no âmbito de um contrato ARAAL".

Foto Fajã de Santo Cristo manuel roberto

O governante destacou que a Caldeira de Santo Cristo "é um dos ex-libris" da região, um "lugar verdadeiramente especial, com um enquadramento paisagístico deslumbrante, marcado por uma geomorfologia singular, com enorme riqueza de habitats raros, vegetação endémica e avifauna residente e migratória".

Por se tratar de um lugar singular, há uma crescente procura de visitação, pelo que se torna "imprescindível" encontrar "um equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconómico" e "a conservação dos seus ecossistemas e valores naturais, para que a comunidade continue a poder beneficiar desta relíquia", sublinhou o secretário regional do Ambiente.