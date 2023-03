Começa uma nova campanha, com “ar fresco” e Ronaldo a bordo

Cenas dos capítulos anteriores: Portugal eliminado do Mundial, Cristiano Ronaldo a sair do relvado, de cabeça baixa e a chorar, Fernando Santos a pedir para sair. Isto foi em Dezembro do ano passado. Com um elenco praticamente idêntico, e com um novo protagonista, eis que começa uma nova temporada da selecção portuguesa. Roberto Martínez é o novo seleccionador e respira-se “ar fresco” na selecção nacional, de acordo com um Cristiano Ronaldo, que, de acordo com a sua própria avaliação, está “bastante rodado” e a sentir-se bem para os primeiros jogos da campanha de qualificação para o Euro 2024.

Não há nenhum particular para fazer a apresentação desta “nova” selecção. A era Roberto Martinez começa logo com jogos que valem pontos, o primeiro dos quais nesta quinta-feira, em Alvalade, frente ao Liechtenstein, a contar para o Grupo J, a que se segue um jogo no próximo domingo no Luxemburgo. E algumas perguntas sobre o que será Portugal com o seu novo seleccionador – uma linha defensiva com três centrais, o papel de Cristiano Ronaldo no ataque, entre outras – vão começar a ter resposta.

Será uma entrada “soft”, contra uma das piores selecções do mundo – o Liechtenstein está em 198.º lugar, em 211, no ranking FIFA. Mas é um jogo para testar o compromisso e a motivação de uma selecção com um elenco praticamente idêntico ao que esteve no Qatar – Martínez convocou 23 dos 26 mundialistas, mas já foi forçado a abdicar de dois deles, Diogo Costa e Pepe, ambos lesionados e dispensados do estágio, sendo que o central não teve substituto e Celton Biai, o vimaranense que estava nos sub-21, será o terceiro guarda-redes.

Nas três qualificações que fez nos seis anos em que foi seleccionador da Bélgica (Mundiais de 2018 e 2022 e Euro 2020), Martínez teve um registo quase perfeito e sem qualquer derrota: em 28 jogos, 25 vitórias e apenas três empates, com 108 golos marcados e 15 sofridos. Não sendo de descartar uma carreira semelhante de Portugal nesta qualificação, a verdade é que, depois de Liechtenstein e Luxemburgo, as dificuldades serão bem maiores com selecções como a Bósnia, a Eslováquia ou a Islândia.

Ronaldo está como gosta

Quatro meses depois desse jogo com Marrocos e uma espécie de exílio auto-imposto no futebol da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo voltou ao convívio da selecção e sentiu-se “em casa”, ele que acabou o último Mundial como suplente do benfiquista Gonçalo Ramos. E enfrentou as perguntas dos jornalistas sempre com a mesma mensagem, a de que se respira “ar fresco” na selecção e que a mudança de seleccionador é positiva.

"O que tem vindo a acontecer é muito positivo, o ambiente está muito bom, é um capítulo diferente, as energias são positivas, temos um ar fresco e isso é bom. Estou muito feliz de regressar e poder ajudar Portugal", disse CR7, admitindo que chegou a pensar em abandonar a selecção: “Não vou mentir. Na nossa vida, temos de meter tudo em cima da balança.”

Sem nunca referir o nome de Fernando Santos, Ronaldo sublinhou o seu agrado com os três dias de trabalho com Martínez e com os métodos do espanhol em oposição ao passado: "O que estamos a viver é positivo, a intensidade dos treinos é diferente e boa. Estaremos preparados, tenho a certeza que Portugal vai ser uma equipa com mais ataque. Diferenças? A dinâmica, é tudo sempre a andar, é como eu gosto. Não há muitas paragens. As mudanças são boas e esta mudança vai ser muito boa.”

O jogo com o Liechtenstein vai deixar Ronaldo como o dono de mais um recorde, o de jogador com mais internacionalizações – está empatado com Al-Mutawa, do Koweit, ambos com 196 jogos. "É sempre positivo bater recordes. Não quero só o jogo de amanhã, é chegar mais à frente", referiu. E, com o Euro 2024 no horizonte, Ronaldo ainda terá pernas e cabeça para mais um Mundial? "Passo a passo. Não faço planos a longo prazo por algumas coisas que aconteceram."

E que papel estará reservado a Ronaldo nesta “nova” selecção? Martínez diz que a selecção será sempre melhor com o seu capitão: “É um novo ciclo e com Cristiano Ronaldo faz de nós melhores. As decisões futebolísticas e desportivas, vou tomar em campo. Todos os jogadores estão para acrescentar, temos dois jogos num curto período de tempo e agora é momento de ajudar a selecção a ser melhor. O grau de atitude dos jogadores surpreendeu-me, há amor e carinho pela selecção e, a partir daí, é mais fácil tomar as decisões. Pode ser, jogarem os dois [Ronaldo e Ramos]. Agora estão nessa posição de ponta-de-lança, mas depende do adversário, do momento do jogo e da necessidade da equipa. Queremos que a equipa seja flexível.”