“Basta bloquear”: Nova Zelândia cria “comunidade de recém-separados” para ajudar a esquecer o ex

Que o fim de um namoro é uma porcaria, já o sabemos — e tentar evitar um ex na era das redes sociais pode complicar ainda mais o processo. Foi com base nisso que o Governo da Nova Zelândia lançou uma campanha, chamada Love Better, para criar uma "comunidade de recém-separados que ajuda recém-separados". Serve lembrar: o fim de um namoro não é o fim do mundo e há formas de o superar.

No vídeo de apresentação da campanha, ouvem-se histórias reais de jovens que estão a passar pelo fim de uma relação. “Isto está a tornar-se ridículo, está a ficar fora de controlo. Preciso de dormir à noite, preciso de ultrapassar este obstáculo. Basta deixar de a seguir", diz um rapaz, segundos antes de clicar no botão.

A campanha, em parceria com a Vice, vai incluir vídeos, artigos, podcasts e outros conteúdos no TikTok e Instagram. Além disto, inclui um serviço de atendimento por chamada, mensagens e emails, escreve a Radio New Zealand.

O objectivo, de acordo com o mesmo vídeo, é evitar que a dor de terminar o namoro se transforme num sofrimento maior. A ministra para a Comunidade e Sector Voluntário, Priyanca Radhakrishnan, destacou o carácter pioneiro da iniciativa, assim como a presença nas plataformas online, o que permite que chegue a mais pessoas.

“Sabemos que as separações doem. Queremos apoiar os nossos jovens a lidar com a dor e saber que há uma maneira de a ultrapassarem sem se prejudicarem a si próprios ou aos outros", declarou, citada pela rádio.

A ideia surgiu depois de um estudo feito pelo Governo neozelandês, em 2022, ter concluído que, para 87% dos jovens entre os 16 e os 24 anos, terminar uma relação foi mais doloroso do que o normal. Além disto, 55% revelou estar pouco ou nada confiante com a possibilidade de terminar um namoro sem provocar dor.

Outros afirmaram ter sido vítimas de violência física e é a pensar nisto que a Love Better também ajuda os jovens a identificarem e evitarem possíveis abusos, lê-se no site. Segundo o Governo, a campanha vai custar mais de três milhões de euros e estará em vigor durante três anos.

"Parece que a tua única opção depois de terminar um relacionamento, para além de odiar a pessoa e cortá-la da tua vida, é não sentir nada", disse Jo Madsen, responsável clínico da Youthline, encarregada do sistema de mensagens de texto e email. "Por isso é muito fixe mostrar que, na verdade, é normal sentir muitas coisas em resposta ao término e que há formas saudáveis de lidar com isso."