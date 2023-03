Estão na mesa novas e mais altas ofertas para comprar o Man. United

Eram cinco mil milhões de euros há umas semanas, poderão ter passado a seis nesta quarta-feira, por parte do sheik Jassim bin Hamad al-Thani, do Qatar. A formulação pressupõe incerteza porque não serão divulgados publicamente os valores oferecidos para a compra do Manchester United, numa nova ronda de propostas que terminou nesta quarta-feira.

O Guardian garante que as propostas subiram de valor relativamente à última ronda, a BBC não se “atravessa” com especiais detalhes sobre os valores e o El País e o Independent garantem que os seis mil milhões foram postos na mesa por um dos interessados – nunca se vendeu um clube desportivo por um valor tão alto, já que o anterior recorde de aquisição de um clube desportivo foi selado em 2022, quando Rob Walton pagou cerca de 4700 mil milhões de euros pelos Denver Broncos, equipa da NFL.

A família Glazer, no clube há 17 anos, estará desgastada com o parco sucesso da aventura no United, até pela relação sempre tensa com os adeptos, e pretende, agora, entregar a alguém a liderança do clube. Neste cenário, podem vender a quem der mais dinheiro ou seguirem outro critério.

É aqui que entram o sheik al-Thani, que foi quem terá dado mais dinheiro, e Jim Ratcliffe, dono da empresa INEOS, que é quem, apesar de ter oferecido um pouco menos, tem uma ligação cultural e desportiva mais evidente com os britânicos. O Guardian garante, ainda assim, que ambos subiram a parada.

O sheik al-Thani tem ligação clara ao fundo que detém o PSG, algo que poderá trazer um problema legal com as regras da UEFA. Antes disso, porém, é preciso que alguma proposta seja aceite e que essa proposta seja a qatari.

Há ainda outra possibilidade, embora a imprensa inglesa aponte como mais improvável, que é a de ser aceite uma outra proposta para compra de uma percentagem minoritária – e, nesse cenário, os Glazers ganhariam fôlego financeiro para seguirem a aventura no United.

Um último cenário é o adiamento de uma decisão definitiva, sendo lançada uma nova ronda de propostas, até porque os vendedores acreditam que propostas mais altas podem chegar depois do frenesim destas rondas negociais.

Segundo a imprensa inglesa, a decisão deverá ser tomada na próxima semana.