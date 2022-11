Donos do Manchester United admitem vender o clube

Os irmãos Joel e Avram Glazzer, filhos de Malcolm Glazer, o norte-americando que em 2005 comprou o Manchester United por 790 milhões de libras, (cerca de 1,1 mil milhões de euros à taxa de câmbio da época) e actuais proprietários do clube inglês, estão a ponderar vender a sua participação maioritária no clube. Isso mesmo foi assumido num comunicado da direcção dos “red devils” tornado público nesta terça-feira.

“A direcção vai considerar todas as alternativas estratégicas, incluindo novos investimentos no clube, uma venda ou outras transacções a envolver a empresa. Isto vai incluir uma avaliação de várias iniciativas para fortalecer o clube, incluindo o desenvolvimento do estádio e infra-estruturas, bem como uma expansão das operações comerciais à escala global, cada uma com o propósito de aumentar potenciar o sucesso a longo-prazo das equipas masculina, feminina e da formação do clube, e para trazer beneficiados aos adeptos e outras partes interessadas”, lê-se no comunicado emitido nesta terça-feira à noite.

O anúncio foi feito no mesmo dia em que Cristiano Ronaldo e o Manchester United anunciaram terem chegado a acordo para uma rescisão contratual amigável e imediata, depois de o internacional português ter publicamente criticado a gestão do clube numa entrevista.