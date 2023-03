Pabllo Vittar, Aphex Twin e Yeah Yeah Yeahs somam-se ao Kalorama

Novas confirmações juntam-se a Arcade Fire, Florence + The Machine, Foals, Metronomy, Capitão Fausto e Dino D’Santiago, entre outros, no festival Kalorama, em Lisboa.

A britânica Siouxsie Sioux, a brasileira Pabllo Vittar, os escoceses Belle & Sebastian e os franceses M83 estão entre as novas confirmações para o festival Kalorama, que regressa no verão ao Parque da Bela Vista, em Lisboa.

A organização do festival anunciou nesta quarta-feira, em comunicado enviado à Lusa, uma série de artistas e bandas que reforçam o cartaz da 2.ª edição, marcada para os dias 31 de Agosto, 1 e 2 de Setembro, “entre os quais a mítica Siouxsie que, depois de há quase cinco décadas ter pulverizado todos os cânones sobre o lugar da mulher na música e na indústria musical ao lado dos The Banshees, regressa a Portugal após um interregno de 28 anos”.

Siouxsie Sioux, que formou em 1976, com Steven Severin, os Siouxsie and The Banshees, anunciou um regresso aos palcos em 2023, dez anos após o último concerto.

A cantora, de 65 anos, actuou pela última vez em Portugal, com os The Banshees, em 1995. A passagem em Portugal, para concertos em Lisboa e no Porto, fez parte da digressão mundial do álbum The Rapture, editado em 1995, um ano antes de a banda ter posto um ponto final na carreira.

A lista de novas confirmações do festival inclui também os Yeah Yeah Yeahs “que apresentam o seu novo disco ao vivo, o primeiro em quase uma década”, “o ‘incatalogável’ e inquietante mestre da electrónica” Aphex Twin, “alguns dos artistas mais consensuais entre o público português” como José Gonzalez ou Belle & Sebastian, o “cometa do rap britânico” slowthai, Arca, Pablo Vittar, M83 e Junior Boys.

Desta leva de novas confirmações fazem ainda parte Pongo, Scúru Fitxádu, Selma Uamusse e Eu.Clides, “alguns dos mais estimulantes artistas nacionais que têm afirmado a marca única da lusofonia no contexto da música internacional”.

A organização do Kalorama anunciou também, “uma das grandes novidades desta edição”, o Panorama, um dos cinco palcos que haverá no recinto, “onde se irá dançar desde a abertura de portas até ao encerramento”.

Para o palco Panorama, “dedicado em exclusivo à música electrónica, com um desenho de som quadrifónico”, irão atuar Ben Ufo, Bundino, Call Super B2B Anz, Phoebe, John Talabot, Gazzy, Dinamarca, Moxie, Peach, Nicolas Lutz, Tijana e Violet.

Em Novembro, tinham já sido confirmados para o cartaz da segunda edição do Kalorama: Arcade Fire, Florence + The Machine, Foals, Metronomy, The Blaze, Amyl & The Sniffers, Capitão Fausto, Dino D’Santiago e Rita Vian.

De acordo com a organização, “os últimos nomes, incluindo o terceiro cabeça de cartaz e o projecto de Arte - que em 2023 será mais ambicioso, terá mais artistas, instalações e colaborações com o público -, serão anunciados em breve”.

O MEO Kalorama realizou-se pela primeira vez no ano passado no Parque da Bela Vista, e teve como cabeças de cartaz os Arctic Monkeys, a dupla The Chemical Brothers e Nick Cave & The Bad Seeds. Segundo a organização, ao longo dos três dias, passaram pelo recinto do festival cerca de 112 mil pessoas, das quais mais de 30% estrangeiras. O festival, organizado pela promotora espanhola Last Tour, tem na música, na sustentabilidade e na arte os seus “três eixos fundamentais”.

Os passes de três dias para o Kalorama custam 145 euros.