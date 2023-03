Aeroporto de Faro registou filas de espera de quatro horas na greve de sexta-feira

A greve nacional na função pública provocou na sexta-feira de manhã filas de espera de cerca de quatro horas no controlo de fronteira no Aeroporto de Faro assegurado então por serviços mínimos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), confirmou ao PÚBLICO o director do aeroporto, Alberto Mota Borges.

O momento mais crítico foi a parte da manhã, uma vez que os inspectores do SEF estavam apenas a cumprir serviços mínimos - quatro elementos, dois à chegada e dois à partida. Em circunstâncias normais, segundo a mesma fonte, estão duas dezenas de inspectores de serviço. No ano passado, quando o SEF também paralisou, a situação no Algarve não foi tão dramática quanto em Lisboa, devido ao reforço de agentes da PSP no local a colaborar nas operações.

O tempo de espera duplicou durante a manhã de sexta-feira, precisamente numa altura em que chegaram mais voos do Reino Unido. Numa destas filas de espera, um jovem chegou a desmaiar. “O jovem desmaiou, mas foi uma questão de segundos. Teve socorro imediato pela equipa dos paramédicos [do aeroporto]”, explica Alberto Mota Borges.

Nas redes sociais, alguns britânicos foram dando conta do sucedido. “É uma situação perigosa com pessoas a aguardar mais de três horas sem água e a cair como moscas”, escrevia no Twitter Knut Moe. Na publicação juntava vídeos e algumas fotografias das filas no interior do aeroporto.

Dangerous scenes @FaroAirport passport security, people waiting 3+ hours with no water, people dropping like flies, this is a health and safety hazard. Unannounced strike by customs officials apparently the reason pic.twitter.com/8ETmiWnH7L — Knut Moe (@knutmoe) March 17, 2023

No SEF, a paralisação teve durante a manhã, até às 13h, uma adesão de 70 inspectores, de um universo de 900, e de 106 funcionários do regime geral de carreiras, de um total de 600. Os trabalhadores da administração pública estiveram em greve nacional por aumentos salariais imediatos. Com Pedro Sales Dias