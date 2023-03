Incêndio em navio com combustível na Foz do Douro já está controlado

Um navio que transporta "óleo e produtos químicos" incendiou-se, esta terça-feira, ao largo do Porto, na zona da Foz do Douro, mas o incidente já está controlado.

O alerta para o incêndio foi dado às 15h24, segundo a página da Protecção Civil.

O navio dirigia-se para o porto de Leixões, em Matosinhos, disse à Lusa fonte da Capitania do Porto, que esteve a combater as chamas no local. O PÚBLICO apurou que o cargueiro está, neste momento, a dirigir-se para o seu destino, estando o incêndio completamente controlado.

Ainda não foi apurado o que terá estado na origem do incidente.