Galeria Municipal do Porto tem nova programação mas não se sabe quem a dirigirá

Exposição sobre a extracção de lítio no Norte do país, com inauguração este sábado, dá início a novo ciclo. Substituir Filipa Ramos na direcção artística da galeria não é prioridade, diz Rui Moreira.

Desejos Compulsivos, exposição sobre a extracção de lítio e as relações entre economia e natureza no Norte da Península Ibérica que será inaugurada este sábado, é o primeiro item da agenda da Galeria Municipal do Porto para os próximos 12 meses. A programação foi divulgada esta terça-feira, numa conferência em que o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse não estar ainda escolhida a pessoa que assumirá a direcção artística da galeria após Filipa Ramos cessar funções no final deste mês.