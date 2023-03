PÚBLICO debate os “desafios da liberdade” no CCB

Eliza Capai, Francisco Assis e Paulo Rangel entre os oradores presentes na conferência de aniversário do PÚBLICO, que decorre esta terça-feira no Centro Cultural de Belém, a partir das 9h30

A ameaça das autocracias consumada na invasão da Ucrânia e na aproximação entre Pequim e Moscovo, o avanço do populismo da extrema-direita na Europa, a degradação dos espaços de compromisso, a intolerância e o recuo em direitos fundamentais até em democracias ocidentais tornam a pergunta tão incómoda como indispensável: para onde vão os caminhos das liberdades que as democracias foram arduamente percorrendo nos últimos séculos? Estaremos condenados a recuar nas garantias e nas liberdades públicas que produziram não apenas sociedades mais justas, como mais prósperas? Os “Desafios da Liberdade” é o tema da conferência de aniversário do PÚBLICO que decorre esta terça-feira no Centro Cultural de Belém, a partir das 9h30.

O aniversário do PÚBLICO é sempre motivo para a escolha de um tema de debate e este ano, marcado pelo regresso da guerra à Europa, a questão da liberdade impôs-se. No dia 5 de Março, o jornal fez uma edição especial dirigida pelo artista e activista chinês Ai Weiwei, na qual se reflectiram, muitas vezes de forma provocadora, alguns dos desafios que o avanço das autocracias e dos movimentos iliberais colocam. Em curso, está uma série de entrevistas dedicadas ao mesmo tema. A conferência é o corolário desta iniciativa do jornal.

A sessão estreia-se com o eurodeputado do PSD Paulo Rangel, que proferirá uma comunicação dedicada ao tema “Democracia digital e pós-territorial: o retorno da democracia directa?”. No primeiro painel da conferência, o director do PÚBLICO, Manuel Carvalho, modera um debate sobre os “perigos da polarização” no qual participam Rui Tavares, deputado do Livre, Cecília Meireles, do CDS, a cineasta e realizadora Graça Castanheira e o escritor Afonso Reis Cabral.

A segunda conferência do dia será pronunciada pela realizadora e documentarista brasileira Eliza Capai. À qual se segue o segundo painel do dia, moderado pela jornalista Teresa de Sousa e dedicado ao “Regresso do Mundo Livre”. Ao seu lado estarão Álvaro Vasconcelos e Cátia Moreira de Carvalho. E para terminar, Francisco Assis, socialista que assume a presidência do Conselho Económico e Social, dedicar-se-á a reflectir sobre “O Espaço Público e a Democracia”.

Na parte da tarde, realizam-se vários workshops sobre temas que vão da "linguagem inclusiva" às questões de género, animados por Eliza Capai, Andreia Galvão, Ana Pêgo, Catarina Matos, Jo Matos e Guadalupe Amaro

A entrada na conferência e nos workshops é livre.