Primeira moção de censura contra Governo francês foi chumbada

A primeira de duas moções de censura contra o Governo de França que estão a ser votadas nesta segunda-feira na Assembleia Nacional francesa — a que foi apresentada por um grupo de deputados independentes conhecido como LIOT — foi rejeitada por apenas nove votos.

O resultado da votação foi comunicado pela presidente da câmara baixa do Parlamento francês, Yaël Braun-Pivet. Segundo a responsável, 278 deputados votaram a favor da proposta — menos nove do que os 287 necessários.

Num primeiro comentário à votação, a líder da bancada parlamentar da França Insubmissa (esquerda), Mathilde Panot, disse que "nada está resolvido e tudo vai continuar", referindo-se aos protestos nas ruas das cidades francesas contra a proposta de aumento da idade da reforma apresentada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron.

"As centenas de milhares de pessoas que se manifestam todos os dias no país desde quinta-feira não vão parar porque esta moção de censura foi derrotada por nove pequenos votos", disse Panot, citada pelo jornal Le Monde.

A onda de protestos contra o aumento da idade da reforma de 62 para 64 anos — e outras mudanças propostas por Macron — começou na semana passada, quando a primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, anunciou que o seu Governo ia invocar o artigo 49.3 da Constituição do país, que permite a aprovação de um projecto de lei por decreto.

Esse anúncio motivou a apresentação de duas moções de censura contra o Governo: uma do grupo LIOT e outra do partido de extrema-direita União Nacional, de Marine Le Pen.

No total, 19 deputados d'Os Republicanos (centro-direita) votaram a favor da moção de censura do LIOT, ao lado da aliança de esquerda Nupes e da União Nacional, avança o Le Monde. O sentido de voto destes deputados, contrário à indicação do líder do partido, Eric Ciotti, poderá valer-lhes a aplicação de sanções, segundo o deputado d'Os Republicanos Alexandre Vincendet.

No final da votação, Marine Le Pen disse que Macron "devia tirar ilações do resultado" e voltou a apelar à realização de um referendo sobre o tema do aumento da idade da reforma.

"Não querem um referendo porque sabem que os franceses estão contra", disse a líder da União Nacional, referindo-se ao Governo francês. "Isso significa que assumem governar contra o povo francês. E isso não pode durar indefinidamente."