Poderemos voltar a visitar Notre-Dame lá para o fim de 2024

A Catedral de Notre-Dame, em Paris, deverá receber visitantes no final de 2024, mais de cinco anos depois do incêndio devastador que deflagrou no final da tarde de 16 de Abril de 2019, anunciaram as autoridades francesas.

O projecto de reconstrução de mais de 800 milhões de euros foi lançado no mesmo mês de Abril, mas progrediu aos solavancos devido a bloqueios relacionados com a pandemia, a uma série de achados arqueológicos nas fundações do edifício e até a um controverso plano de modernização.

“A supervisão do projecto foi confiada ao arquitecto Philippe Villeneuve”, informaram as autoridades parisienses em comunicado, acrescentando que “o princípio geral é reconstruir a catedral de forma idêntica, incluindo a torre”.

O governo francês originalmente planeava reabrir a catedral no Verão de 2024, a tempo dos Jogos Olímpicos. Em vez disso, os turistas que viajam a Paris para o evento podem apenas visitar a exposição recém-inaugurada Notre-Dame: no coração do estaleiro numa galeria subterrânea na catedral. A mostra é dedicada ao processo de reconstrução em andamento, destacando a habilidade dos mil artesãos da equipa de restauração – bem como o trabalho que terão pela frente.