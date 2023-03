Não é muito bom gostar demasiado da nova série Auto-defesa

Berta Prieto e Belén Barenys dizem-se “um pouco loucas” com a reacção que Autodefesa gerou em Espanha. “Quando o trailer saiu, recebemos muito 'hate' no Twitter”, conta ao PÚBLICO Berta Prieto, uma das duas protagonistas (e co-autoras) da série que se estreia esta terça-feira em Portugal na plataforma Filmin. E também houve os espectadores que “gostaram demasiado”, acrescenta com preocupação. Em cena nesta ficção televisiva estão duas amigas de 20 e poucos anos que navegam a sua vida em modo autodefesa, divertindo-se muito com o sexo e as drogas, angustiando-se com a falta de dinheiro e fazendo comédia com a ansiedade, a maldade ou o sexismo, ao longo de dez episódios sem regras — há um com cinco minutos, outros com 15 ou 30.

