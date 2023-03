O Papa, que completa hoje dez anos de pontificado, tem tido sempre a palavra certa no momento próprio e no local exato. Tenho a certeza de que segue atentamente o que se está a passar em Portugal.

Quando em 19 de Março de 2013 o Cardeal Jorge Mario Bergoglio iniciou o pontificado do 266.º Papa da Igreja Católica, com o nome de Francisco, muitos de nós, católicos e não católicos, estávamos certamente longe de imaginar que tinha acabado de surgir no Vaticano uma das figuras cuja voz e posições são talvez as mais marcantes de entre todos os líderes que comandam o mundo em que vivemos.