Cidades médias são as “últimas âncoras” da coesão territorial. E estamos a cuidar delas?

As assimetrias sociais reflectem-se, também, no território. E essa “injustiça espacial” – que enriquece as metrópoles e enfraquece os lugares mais despovoados – abre caminho a revoltas. “A geografia vinga-se”, diz Rio Fernandes. O aviso não é metáfora ou teoria. Tem a realidade como prova: “Mostrou-se no voto em Donald Trump nas áreas mais problemáticas dos EUA ou no 'Brexit' nas áreas mais complicadas do Reino Unido”, exemplifica o geógrafo, deixando uma achega à realidade nacional: “Ainda não sabemos o que pode acontecer nas periferias mais pobres e nas áreas em processo de despovoamento em Portugal.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt