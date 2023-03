Desfile da CGTP já começou. “É preciso um país que respeite quem trabalha”

A Praça Marquês de Pombal, em Lisboa, já começou a encher-se trabalhadores do sector público e privado, vindos de todo o país para fazer ouvir a sua voz na manifestação que a CGTP organiza neste sábado à tarde. Os manifestantes chegaram em três comboios e vários autocarros (e não só) e, munidos de faixas, cartazes e bandeiras, preparam-se para descer a Avenida da Liberdade e concentrar-se na Praça dos Restauradores, onde a líder da central sindical, Isabel Camarinha, fará um discurso.

Ainda antes de o desfile se iniciar, Isabel Camarinha prestou breves declarações aos jornalistas para explicar as razões do protesto, que é contra o aumento do custo de vida e a degradação das condições dos trabalhadores, e explicou que "o aumento geral dos salários e das pensões é a garantia para o desenvolvimento económico".

A ainda líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, também se juntou à manifestação da CGTP e defendeu que os anúncios de aumento de salários do Governo foram uma “mentira”. Para a coordenadora do BE, o executivo “falhou todas as promessas”, visto que “a economia está cada vez mais desequilibrada”. Os salários continuam “congelados” e “abaixo da inflação”, as rendas e os créditos à habitação estão a aumentar, “sobre os preços não foi feito nada”, e, simultaneamente, os grandes grupos económicos acumulam milhões de euros em lucros e as suas administrações em indemnizações.

“É preciso um país que respeite quem trabalha”, defendeu, pedindo que se valorizem os salários e as pensões e se controlem as margens de lucro “para travar a inflação”.

A meio da Avenida da República, junto ao Centro de Trabalho Vitória, o secretário-geral do PCP esperou a sua vez para se juntar ao desfile. "Há aqui forças para resolver os problemas" do país, disse, ao integrar a manifestação. "Enquanto se esmagam os trabalhadores, os grupos económicos têm 11 milhões de euros de lucros por dia", acrescentou.

Uma presença estranha

Uma presença muito notada e estranhada no início da manifestação da central sindical foi a do Chega. Em declarações aos jornalistas, o deputado Bruno Nunes afirmou que o partido “não está com a CGTP”, mas que se juntou ao protesto para “estar ao lado do povo”.

No início do desfile, no Marquês do Pombal, o deputado criticou o Governo por não ter medidas para responder ao aumento do custo de vida, defendendo que se regulem os impostos sobre os bens alimentares. Mais do que um “aumento salarial”, é preciso um “controlo efectivo do mercado”, defendeu.

Questionado sobre se a presença do Chega pode ser vista como oportunista, Bruno Nunes respondeu que “não é oportunismo, é estar ao lado da população”.

No fim da declaração, a comitiva do partido foi recebida com insultos e não se juntou à manifestação.