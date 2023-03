Ciclone Freddy já fez 438 mortos no Malawi

Segundo as autoridades do Malawi, há, até agora, 918 feridos e 282 pessoas desaparecidas. Na África austral morreram mais de 530 pessoas desde que o Freddy atingiu Madagáscar e Moçambique.

O número de mortes no Malawi desde a passagem do ciclone tropical Freddy, no domingo, ascende a 438, anunciou o Departamento de Assuntos de Gestão de Desastres do país.

"O número de mortes subiu de 326 para 438, havendo 918 feridos e 282 pessoas em paradeiro desconhecido”, precisou a agência governamental na sexta-feira à noite.

Os últimos balanços situam o número total de mortos na África austral em mais de 530, desde que o ciclone atingiu repetidamente nas últimas semanas Madagáscar e Moçambique.

Segundo o Departamento de Gestão de Desastres, as inundações, os ventos fortes e os deslizamentos de terra provocados pelo Freddy na região meridional do país forçaram a deslocação de mais de 345.000 pessoas. Os distritos mais afectados são Blantyre, Chikwawa, Chiradzulu, Machinga, Mulanje, Neno, Nsanje, Phalombe, Thyolo, Zomba e Mangochi.

A cidade homónima de Blantyre, capital comercial e segunda cidade do país, foi dos locais mais afectados, ao registar pelo menos 98 das vítimas mortais.

O fenómeno levou à declaração do "estado de desastre" pelo Presidente, Lazarus Chakwera, que decretou na quinta-feira 14 dias de luto nacional para "honrar as vidas perdidas com o ciclone Freddy".

O Freddy é já um dos ciclones mais duradouros e com uma trajectória mais alargada nas últimas décadas, ao percorrer mais de dez mil quilómetros desde que se formou no norte da Austrália, a 4 de Fevereiro, e atravessou todo o oceano Índico até à África austral.

O ciclone atingiu pela primeira vez no dia 21 de Fevereiro a costa oriental de Madagáscar e regressou a 5 de Março à ilha, onde deixou um total de 17 mortos e 300.000 pessoas afectadas.

Em Moçambique, o ciclone, que teve o primeiro impacto em 24 de Fevereiro e tocou terra novamente em finais da semana passada, causou até ao momento 66 mortes, de acordo com as autoridades moçambicanas.

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), o Freddy poderá ter batido o recorde de duração do furacão-tufão John, que durou 31 dias em 1994, apesar de os peritos da organização não confirmarem este recorde até que o ciclone se tenha dissipado.