Ciclone deixa centenas de desalojados no Centro de Moçambique

O ciclone Freddy deixou centenas de pessoas desalojadas depois de passar, pela segunda vez num mês, pela região central de Moçambique, quebrando recordes de duração e intensidade entre as tempestades tropicais no Hemisfério Sul.

As comunicações e o fornecimento de electricidade foram cortados em Quelimane, mas a extensão dos danos e o número de vítimas ainda não são claros. Pelo menos uma pessoa morreu, no sábado, depois de ter ficado soterrada dentro de casa.

Mais de 171 mil pessoas foram afectadas depois de o ciclone ter atingido o Sul de Moçambique no mês passado, matando 27 pessoas em Moçambique e Madagáscar. Mais de meio milhão de moçambicanos estão em risco de serem afectados desta vez, segundo o Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas.

A televisão pública avançou que centenas de pessoas ficaram desalojadas. Mais de 650 casas foram destruídas no distrito de Marromeu e na província de Sofala mais de três mil pessoas foram afectadas pelas inundações.

Depois de passar pela cidade portuária de Quelimane, a tempestade avançou para o interior na direcção da região sul do Malawi, segundo mostram as imagens de satélite.

A empresa Electricidade de Moçambique disse que na tarde deste domingo a electricidade já tinha sido restaurada na maioria das áreas afectadas, com excepção de Milange, Lugela, Maganja da Costa, Namanjavira e partes da cidade de Mocuba.

“O vento estava muito forte durante a noite (…) há muita destruição, árvores caídas, telhados a voar”, disse à Reuters o responsável da UNICEF, Guy Taylor, a partir de Quelimane.

“É potencialmente um desastre de grande magnitude e será necessária ajuda adicional”, afirmou Taylor, acrescentando que continuam a cair chuvas fortes.

No Malawi, as autoridades preparavam-se para a passagem do ciclone na região Sul ao fim do dia, trazendo chuvas torrenciais e inundações, segundo o departamento de meteorologia.

Um mapa com imagens de satélite que mostrava o percurso provável do ciclone previa o seu enfraquecimento à medida que avançar para o interior, por volta das 2 horas da manhã de terça-feira (meia-noite em Portugal continental).