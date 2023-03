Ministério Público junto do TC arquiva queixas do Chega de incompatibilidades no Governo

Pedro Nuno Santos e João Catarino não violaram a lei, apesar da participação em empresa que contrataram com o Estado. Chega quer proibir quaisquer negócios de ministros com Estado depois de derrota.

O Chega vai propor a proibição expressa na lei de que os ministros e secretários de Estado tenham participação em empresas que celebrem contratos com o Estado, qualquer que seja a área de negócio. O anúncio foi feito esta manhã pelo líder do Chega na sequência de decisões do Ministério Público que funciona junto do Tribunal Constitucional (TC) que arquivou queixas sobre os casos do ex-ministro das Infra-estruturas e Habitação Pedro Nuno Santos, do ministro da Saúde Manuel Pizarro e do secretário de Estado da Conservação da Natureza João Paulo Catarino.