Um zoo em Singapura deu lentes personalizadas a pinguins com cataratas

Seis pinguins com cataratas do jardim zoológico Jurong Bird Park, em Singapura, receberam lentes intra-oculares personalizadas para os seus problemas de visão, antes de uma cirurgia às cataratas.

Segundo os veterinários da organização Mandai Wildlife Group, três pinguins-imperadores de 20 anos e três pinguins-de-humboldt, com idades entre os sete e os 13 anos, foram operados há dois meses e já recuperaram da cirurgia, escreve a CNN. O procedimento é considerado pelos especialistas como um "marco na medicina veterinária".

Em declarações à mesma fonte, a veterinária Ellen Rasidi, explicou que decisão de operar os animais aconteceu depois de constatar que se moviam como se tivessem dificuldade em ver o que estava no caminho.

Ainda assim, foram necessários dois meses de espera até que as lentes fabricadas por uma empresa alemã ficassem prontas. Foram produzidas com de acordo com as medidas dos olhos de cada pinguim.

Os pinguins foram operados há dois meses

“Como se trata de uma espécie maior, os pinguins-imperadores têm olhos grandes e estáveis o suficiente para manterem as lentes personalizadas no lugar, por isso, decidimos seguir este procedimento pioneiro em todo o mundo para melhorar ainda mais a [visão dos animais] antes de removermos a catarata”, afirmou a oftalmologista veterinária Gladys Boo, acrescentado que a cirurgia correu bem.

Numa fase inicial os seis pinguins não puderam ir à água e tiveram de receber gotas oftalmológicas duas vezes por dia. Segundo os funcionários do jardim zoológico, a cirurgia permitiu que os animais ficassem mais activos e aumentassem os níveis de resposta e actividade.

O Jurong Bird Park tem vindo a realizar, com sucesso, várias cirurgias em aves, incluindo o de um calau com cancro que recebeu uma prótese para o bico amputado.