Um cão mutilado por um cartel mexicano pode tornar-se no animal favorito da América

Pay de Limon foi encontrado num contentor do lixo no México com as patas da frente feridas. Agora utiliza próteses para se movimentar e pode vencer o concurso America’s Favorite Pet.

A correr com as novas próteses para as patas, um cão do México, outrora torturado por grupos criminosos, está a viver um sonho: além de ser adorado pelos tratadores que o adoptaram, é finalista para o título de animal de estimação favorito da América.

Resgatado quando tinha um ano e com os membros dianteiros feridos, Pay de Limon ("tarte de limão", em português) encontrou o amor que precisava no santuário de Milagros Caninos, um abrigo a Sul da Cidade do México, que afirma que o animal está a florescer 12 anos depois [de ter chegado].

"Ele é um sobrevivente da crueldade humana e de grupos de crime organizado", afirmou a fundadora do abrigo, Patricia Ruiz. "Não guarda rancor contra ninguém. Os humanos guardam, mas os cães não", acrescentou.

O cão foi encontrado abandonado num contentor de lixo na cidade mexicana de Zacatecas, um viveiro para cartéis e crime organizado. Mais tarde, foi levado para o abrigo na capital do país.

Neste momento, Pay de Limon está pronto para arriscar e participar no concurso americano online de cão mais elegante, apesar de não ser um concorrente nativo. O America's Favorite Pet está aberto a animais de companhia do continente americano e acontece no âmbito de uma angariação de fundos para caridade.

O vencedor, que será anunciado em Março, vai receber um prémio de cinco mil dólares (4,7 mil euros) em dinheiro e terá a oportunidade de ser modelo numa edição de duas páginas da revista Dogster.

Para Patricia, o percurso de vida deste cão ensina-nos a acreditar que conseguimos e a dizer "sim à vida" apesar de tudo. “Não importa o que nos aconteça", completa a fundadora do abrigo.

Este não é o único caso de animais maltratados pelos cartéis mexicanos. Na semana passada, a polícia do país encontrou um gato tatuado numa prisão. O felino, que não tem nome, foi maltratado por um gangue e está para adopção.