Três pinguins gigantes feitos de plástico recolhido dos oceanos repousam agora em Algés

As esculturas foram feitas pelo artista plástico português Bordalo II, que transforma resíduos em arte urbana. E já o fez com vários animais: linces, macacos, corujas, tartarugas, raposas ou leões.

São três pinguins coloridos, lado a lado, feitos com tubos, redes, rodas, pedaços de plástico – tudo reutilizado. A escultura destes três animais, feita pelo artista Bordalo II, está desde 28 de Fevereiro em exposição no jardim das imediações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em Algés. A estrutura artística encontra pouso em Algés depois de ter estado em exibição na Exposição Mundial do Dubai.

Os animais representados são pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) e as esculturas foram feitas “a partir de plástico recolhido nos mares abrangidos pela viagem de Magalhães”, como se lê num comunicado do Ministério da Economia e do Mar. “A espécie pinguim-de-magalhães representada nas esculturas deve o seu nome ao navegador português que a citou pela primeira vez em 1520”, lê-se no comunicado.

Foto Pormenor de um dos pinguins-de-magalhães feito por Bordalo II Nuno Ferreira Santos

A nota divulgada pelo ministério refere ainda que esta instalação artística “pretende veicular uma mensagem de sustentabilidade e um apelo para a alteração urgente de comportamentos em prol da saúde do Planeta, alertando também para a diversidade de espécies animais do grande ‘Planeta Oceano’ que a expedição liderada por Fernão de Magalhães nos deu a conhecer.”

Exposição Evilution, de Bordalo II Guillermo Vidal Um panda na exposição Evilution, de Bordalo II (pode ter de semicerrar os olhos para conseguir ver) Guillermo Vidal Exposição Evilution, de Bordalo II Guillermo Vidal Exposição Evilution, de Bordalo II Guillermo Vidal Exposição Evilution, de Bordalo II Guillermo Vidal Exposição Evilution, de Bordalo II Guillermo Vidal Exposição Evilution, de Bordalo II Guillermo Vidal Exposição Evilution, de Bordalo II Guillermo Vidal Exposição Evilution, de Bordalo II Guillermo Vidal Exposição Evilution, de Bordalo II Guillermo Vidal Exposição Evilution, de Bordalo II Guillermo Vidal Exposição Evilution, de Bordalo II Guillermo Vidal Pormenor de uma das esculturas feitas com máscaras e com testes de covid-19 (alguns deles positivos) Guillermo Vidal As beatas são usada numa das esculturas Guillermo Vidal Entrada da exposição Guillermo Vidal A exposição também tem luzinhas (e um vídeo que as mostra a passear por Lisboa durante o confinamento por causa da pandemia) Guillermo Vidal Pormenor de uma das obras Guillermo Vidal Interior da exposição de Bordalo II Guillermo Vidal Pormenor de uma das esculturas com luzes Guillermo Vidal Uma libelinha e o seu reflexo Guillermo Vidal Exposição Evilution, de Bordalo II Guillermo Vidal Interior da exposição de Bordalo II Guillermo Vidal Exposição de Bordalo II, aqui com um coala feito de plástico Guillermo Vidal Espaço ao lado da exposição do artista convidado Nature the Artist Guillermo Vidal Exposição contígua pelo artista convidado Nature the Artist Guillermo Vidal A "sala do caçador", na exposição de Nature the Artist Guillermo Vidal Exposição contígua chamada Chapter One Guillermo Vidal Pormenor da exposição do artista convidado Nature the Artist Guillermo Vidal GBV Guillermo Vidal 02 de Dezembro 22 Fotogaleria Exposição BORDALO II e Artista Convidado NATURE? Guillermo Vidal Pavilhão ao lado da exposição de Bordalo II e da exposição do artista convidado Nature the Artist Guillermo Vidal Vidro a dizer que os animais podem morder (só que do outro lado estão pessoas a verem um vídeo) Guillermo Vidal Fotogaleria Exposição Evilution, de Bordalo II Guillermo Vidal

O artista plástico português já tem espalhado vários destes animais gigantes feitos de resíduos por todo o mundo e refere que este é um alerta para uma sociedade que gasta mais recursos do que deveria. Azul